Камавинга попрощался с Начо

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга попрощался с капитаном команды Начо Фернандесом, который покидает клуб на правах свободного агента.

«У этого парня есть всего один клуб. Это мой капитан и образец для подражания для всех. Было удовольствием играть с тобой за одну команду. Желаю всего наилучшего тебе и твоей семьей», – написал Камавинга у себя в социальных сетях.

Напомним, Начо выступал за мадридский «Реал» на протяжение всей своей карьеры. Футболисту сборной Испании удалось выиграть в составе «королевского клуба» 6 титулов Лиги чемпионов. Новым клубом Начо станет «Аль-Кадисия» из Саудовской Аравии.