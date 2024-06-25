Полузащитник Итан Мбаппе, брат звёздного Килиана Мбаппе, тоже может сменить клубную прописку этим летом. Действующий контракт Итана с «ПСЖ» рассчитан до конца июня, и всё идёт к тому, что оставаться в Париже 17-летний игрок не будет. При этом гранд Лиги 1 ещё надеется сохранить талантливого футболиста.

Как сообщает на своих страницах TodoFichajes, Мбаппе-младший получил предложение от испанского «Бетиса». При этом отмечается, что Итан предпочёл бы остаться в Лиге 1 и перейти в «Лилль». Будем следить за развитием этой истории.

Итан Мбаппе оценивается порталом Transfermarkt в 1,5 миллиона евро.