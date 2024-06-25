​Брайтвайт собирается покинуть «Эспаньол»

Несмотря на возвращение «Эспаньола» в высшую лигу испанского чемпионата, датский нападающий Мартин Брайтвайт собирается покинуть клуб. В его контракте есть пункт, который позволяет сделать это до 15 июля без каких-либо санкций со стороны клуба, и 33-летний датчанин намерен его активировать, сообщает derbyderbyderby.it.

В противном случае в силу вступит пункт, обязывающий выплатить за Брайтвайта 15 миллионов евро - и маловероятно, что кто-то захочет купить его в такой ситуации. Сейчас футболист активно фильтрует различные предложения - не только из Европы, но из Саудовской Аравии также.