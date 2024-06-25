Президент «Реала» Перес прокомментировал уход Начо

Во вторник «Реал» объявил об уходе из клуба защитника Начо. Ожидается, что в скором времени футболист подпишет контракт с саудовским клубом. Комментарий по поводу ухода Начо дал президент «сливочных» Флорентино Перес.

«С тех пор, как в детстве Начо поступил в нашу молодёжную академию, он для всех был примером того, как надо совершенствоваться. Он получал любовь, признание и восхищение от всех фанатов клуба. «Реал Мадрид» был и всегда будет его домом», - слова Переса приводятся на клубном сайте.

Отметим, что по ходу своей футбольной карьеры Начо пока не играл за другие клубы помимо «Реала».