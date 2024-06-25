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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» объявил об уходе капитана официально

25 Июня 2024 • 13:15 Комментировать

Мадридский «Реал» посредством своего официального сайта объявил об уходе из клуба защитника Начо Фернандеса.

«Реал» объявляет, что наш капитан Начо принял решение завершить выступления за клуб. «Реал» хочет выразить благодарность Начо, одной из величайших легенд нашего клуба», - говорится в пресс-релизе «сливочных» в числе прочего.

Стоит сказать, что Начо по ходу своей карьеры выступал исключительно за «Реал». «Сливочные» пожелали 34-летнему футболисту удачи на новом этапе футбольной карьеры.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что Начо будет играть в Саудовской Аравии.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Начо Фернандес
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