Неймар назвал самого некрасивого футболиста, с которым играл - это звезда «Реала»

Бывший нападающий каталонской «Барселоны» и «ПСЖ» Неймар назвал самого некрасивого футболиста, с которым играл в одной команде.

«Кто был самым некрасивым? Я играл со многими футболистами. Это прозвучит плохо, но назову Винисиуса Жуниора. Вини, люблю тебя. Люблю больше, чем когда-либо», - передает слова звездного бразильца газета Marca.

Винисиус является игроком мадридского «Реала». 23-летний нападающий принял участие в 26 матчах минувшего розыгрыша Ла Лиги, забил 15 голов и сделал пять результативных передач. Вместе с «королевским» клубом он стал чемпионом Испании и триумфатором Лиги чемпионов в сезоне-2023/2024.