Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 3 7
Швейцария 3 5
Венгрия 3 3
Шотландия 3 1
Группа B
Испания 3 9
Италия 3 4
Хорватия 3 2
Албания 3 1
Группа C
Англия 2 4
Дания 2 2
Словения 2 2
Сербия 2 1
Группа D
Нидерланды 2 4
Франция 2 4
Австрия 2 3
Польша 2 0
Группа E
Румыния 2 3
Бельгия 2 3
Словакия 2 3
Украина 2 3
Группа F
Португалия 2 6
Турция 2 3
Чехия 2 1
Грузия 2 1
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» приняла решение по Маркесу, который мог заменить Хави

25 Июня 2024 • 06:02 Комментировать
Валенсия
...
Барселона
18.08 18:00

Главный тренер второй команды «Барселоны» Рафаэль Маркес получил предложение от клуба.

Мексиканец рассматривался на должность рулевого основного состава «сине-гранатовых» после увольнения Хави Эрнандеса, однако руководство каталонского гранда решило сделать выбор в пользу гораздо более опытного Ханса-Дитера Флика. Тем не менее, как сообщает ESPN, в «Барселоне» хотят сохранить Маркеса. 45-летнему специалисту предложили новый контракт с повышением зарплаты.

Действующее соглашение Рафаэля Маркеса истекает уже в конце текущего месяца. Экс-защитник занимает пост во главе дубля «Барселоны» с лета 2022 года.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Рафаэль Маркес Ханс-Дитер Флик ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 25 Июня
04:43
Президент «Атлетико» – о Фелише: «Мы не знаем, чего хочет «Барселона»
23 Июня
03:30
Гримальдо: «Я не обижаюсь на «Барселону»
02:16
Игрок «Ливерпуля» ждёт предложения от «Барселоны»
01:59
Араухо ушёл от ответа на вопрос о будущем в «Барселоне»
01:09
Кукурелья ответил на вопрос о возвращении в «Барселону» 1
22 Июня
23:56
Ольмо ответил на вопрос о своём прошлом в «Барселоне»
22:48
Гримальдо рассказал, почему не вернулся в «Барселону» в прошлом году
05:08
Потенциальный новичок «Реала» Йоро сравнил Ямаля и Гюлера
04:25
Инсайдер Романо рассказал, почему топ-клубам трудно подписать Нико Уильямса
20 Июня
03:48
«Барселона» нацелилась на вингера сборной Бельгии
02:31
Ван Галь назвал проблему «Барселоны»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ВАЛЕНСИЯ БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью На Кубке Америки требуют наказать Месси и всю сборную Аргентины Реальная группа смерти: Кто выйдет из группы E в 1/8 финала Евро-2024 В Нидерландах поставили крест на Промесе Ямаль подписал контракт на 10 лет с известным брендом и купил два дома Байер может перейти в АПЛ «ПСЖ» нашёл замену Мбаппе на Евро-2024 - названо имя нападающего Что нужно Грузии для выхода в плей-офф Евро-2024 Мартинес – об ассисте Роналду: «Этот момент следует показывать во всех академиях Португалии» На Евро-2024 прогремел новый скандал
Сборная Италии спаслась на 8-й добавленной минуте, практически выбросив Хорватию с Евро-2024 Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью Месси рассказал, чем займётся после завершения карьеры Автогол оторвался в споре бомбардиров: Испания дожала Италию с помощью Калафьори и выиграла группу Гюлер – крутая мощь: Турция повергла Грузию в боевом матче Роналду заявил о дате завершения карьеры в сборной, а «Реал» выбрал нового тренера – в главных слухах недели Сборная Германии переиграла венгров и первой вышла в плей-офф домашнего Евро Президент «Реала» Перес выбрал тренера на замену Анчелотти Пять игроков, из-за которых Португалия разорвала Турцию и выиграла группу Месси: Я не такой, как Роналду
Спортивные новости
Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании, Хэмилтон - третий Калинская на тай-брейке уступила Пегуле в финале турнира в Берлине Овечкин попал в список игроков НХЛ с самыми неэффективными контрактами Хайман побил рекорд Овечкина в НХЛ «Эдмонтон» расправился с «Флоридой» и сравнял счёт в финальной серии Кубка Стэнли Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Июня
06:02 · Испания. Ла Лига
«Барселона» приняла решение по Маркесу, который мог заменить Хави
05:52 · Испания. Ла Лига
Эндрик установил рекорд сборной Бразилии последних 105 лет
05:01 · Чемпионат Европы 2024
Игрок «Барселоны» надеется сыграть на Олимпиаде после Евро
04:43 · Испания. Ла Лига
Президент «Атлетико» – о Фелише: «Мы не знаем, чего хочет «Барселона»
01:17 · Чемпионат Европы 2024
Модрич ответил на вопрос о завершении карьеры
24 Июня
23:21 · Чемпионат Европы 2024
Руни назвал современного футболиста, с которым хотел бы сыграть
23:16 · Испания. Ла Лига
Эндрик: «Я изменил свой менталитет»
23:05 · Италия. Серия А
​Агент Лоботки: «Контакты с «Барселоной» были, но потом...»
22:45 · Испания. Ла Лига
«Лилль» снизит требования по Йоро, на которого претендует «Реал»
19:18 · Испания. Ла Лига
Касадо: «Я провёл свой последний матч за «Барселону Б»
17:59 · Англия. Премьер-лига
Артета выбрал новичка для «Арсенала» и даже связался с ним 1
17:43 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» согласовал контракт с Жозе и ждёт ответа от «Бетиса» слухи
16:47 · Англия. Премьер-лига
«Челси» отказался от покупки Нико Уильямса 1 слухи
16:20 · Италия. Серия А
Роке может перейти из «Барселоны» в клуб Серии А слухи
15:00 · Испания. Ла Лига
Хоселу решил уйти из «Реала» - названа причина 1
Все новости
Рекомендуем