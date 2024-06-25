«Барселона» приняла решение по Маркесу, который мог заменить Хави

Главный тренер второй команды «Барселоны» Рафаэль Маркес получил предложение от клуба.

Мексиканец рассматривался на должность рулевого основного состава «сине-гранатовых» после увольнения Хави Эрнандеса, однако руководство каталонского гранда решило сделать выбор в пользу гораздо более опытного Ханса-Дитера Флика. Тем не менее, как сообщает ESPN, в «Барселоне» хотят сохранить Маркеса. 45-летнему специалисту предложили новый контракт с повышением зарплаты.

Действующее соглашение Рафаэля Маркеса истекает уже в конце текущего месяца. Экс-защитник занимает пост во главе дубля «Барселоны» с лета 2022 года.