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Чемпионат Испании. Ла Лига

Эндрик установил рекорд сборной Бразилии последних 105 лет

25 Июня 2024 • 05:52 Комментировать
Бразилия
0:0
Коста-Рика
окончен

Нападающий Эндрик проводит свой дебютный матч за сборную Бразилии на Кубке Америки.

Новичок мадридского «Реала» вышел на замену в матче первого тура группового этапа против сборной Коста-Рики, заняв место Винисиуса Жуниора на 71-й минуте. Согласно данным MisterChip, Эндрик в возрасте 17 лет и 339 дней стал самым молодым дебютантом сборной Бразилии на Кубке Америки за последние 105 лет. В далёком 1919 году Агостиньо Фортес Фильо сыграл за бразильскую национальную команду на континентальном турнире в возрасте 17 лет и 251 дня.

Эндрик официально присоединится к мадридскому «Реалу» в июле. Ранее форвард принадлежал «Палмейрасу».

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Евро-Футбол.Ру,
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