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Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент «Атлетико» – о Фелише: «Мы не знаем, чего хочет «Барселона»

25 Июня 2024 • 04:43 Комментировать
Валенсия
...
Барселона
18.08 18:00

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо по-прежнему не знает, где окажется нападающий Жоау Фелиш.

Форвард провёл минувший сезон в «Барселоне» на правах аренды. Из-за финансовых трудностей «сине-гранатовым» будет трудно выкупить игрока даже при желании.

«Ситуация остаётся такой же. Фелиш – игрок «Атлетико», которого мы отдали в аренду. Мы не знаем, чего хочет «Барселона». Мы примем решение, которое должны принять», – приводят испанские СМИ ответ Сересо на вопрос о 24-летнем португальце.

В активе Жоау Фелиша десять забитых мячей и шесть голевых передач в 44 поединках за «Барселону» во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
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