Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 3 7
Швейцария 3 5
Венгрия 3 3
Шотландия 3 1
Группа B
Испания 3 9
Италия 3 4
Хорватия 3 2
Албания 3 1
Группа C
Англия 2 4
Дания 2 2
Словения 2 2
Сербия 2 1
Группа D
Нидерланды 2 4
Франция 2 4
Австрия 2 3
Польша 2 0
Группа E
Румыния 2 3
Бельгия 2 3
Словакия 2 3
Украина 2 3
Группа F
Португалия 2 6
Турция 2 3
Чехия 2 1
Грузия 2 1
Чемпионат Испании. Ла Лига

Эндрик: «Я изменил свой менталитет»

24 Июня 2024 • 23:16 Комментировать

Бразильский вундеркинд Эндрик дал понять, что радикально поменял свой игровой менталитет в преддверии перехода в мадридский «Реал». По его словам, если ранее он думал лишь о голах, то сейчас у него другие приоритеты.

- Раньше я думал лишь о забитых голах, сейчас мой менталитет изменился. Сейчас я все чаще думаю о своей семье. Давление мне не страшно. Моя семья прилетела со мной в Лос-Анджелес и это очень важно для меня, - цитирует слова Эндрика derbyderbyderby.it.

В настоящий момент сборная Бразилии участвует в Кубке Америки, через несколько часов она сыграет со сборной Коста-Рики.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Эндрик
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью На Кубке Америки требуют наказать Месси и всю сборную Аргентины Реальная группа смерти: Кто выйдет из группы E в 1/8 финала Евро-2024 В Нидерландах поставили крест на Промесе Ямаль подписал контракт на 10 лет с известным брендом и купил два дома Байер может перейти в АПЛ «ПСЖ» нашёл замену Мбаппе на Евро-2024 - названо имя нападающего Что нужно Грузии для выхода в плей-офф Евро-2024 Мартинес – об ассисте Роналду: «Этот момент следует показывать во всех академиях Португалии» На Евро-2024 прогремел новый скандал
Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью Месси рассказал, чем займётся после завершения карьеры Гюлер – крутая мощь: Турция повергла Грузию в боевом матче Автогол оторвался в споре бомбардиров: Испания дожала Италию с помощью Калафьори и выиграла группу Роналду заявил о дате завершения карьеры в сборной, а «Реал» выбрал нового тренера – в главных слухах недели Сборная Германии переиграла венгров и первой вышла в плей-офф домашнего Евро Пять игроков, из-за которых Португалия разорвала Турцию и выиграла группу Президент «Реала» Перес выбрал тренера на замену Анчелотти Гола Кейна им мало: Англия осеклась на Дании и упустила шанс выйти в плей-офф с первого места Месси: Я не такой, как Роналду
Спортивные новости
Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании, Хэмилтон - третий Калинская на тай-брейке уступила Пегуле в финале турнира в Берлине Овечкин попал в список игроков НХЛ с самыми неэффективными контрактами Хайман побил рекорд Овечкина в НХЛ «Эдмонтон» расправился с «Флоридой» и сравнял счёт в финальной серии Кубка Стэнли Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
24 Июня
23:21 · Чемпионат Европы 2024
Руни назвал современного футболиста, с которым хотел бы сыграть
23:16 · Испания. Ла Лига
Эндрик: «Я изменил свой менталитет»
23:05 · Италия. Серия А
​Агент Лоботки: «Контакты с «Барселоной» были, но потом...»
22:45 · Испания. Ла Лига
«Лилль» снизит требования по Йоро, на которого претендует «Реал»
19:18 · Испания. Ла Лига
Касадо: «Я провёл свой последний матч за «Барселону Б»
17:59 · Англия. Премьер-лига
Артета выбрал новичка для «Арсенала» и даже связался с ним 1
17:43 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» согласовал контракт с Жозе и ждёт ответа от «Бетиса» слухи
16:47 · Англия. Премьер-лига
«Челси» отказался от покупки Нико Уильямса 1 слухи
16:20 · Италия. Серия А
Роке может перейти из «Барселоны» в клуб Серии А слухи
15:00 · Испания. Ла Лига
Хоселу решил уйти из «Реала» - названа причина 1
14:39 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» купит форварда из Ла Лиги
12:56 · Англия. Премьер-лига
Названо условие трансфера Диаса из «Ливерпуля» в «Барселону» 1 слухи
12:44 · Англия. Премьер-лига
Гиу в ближайшее время может официально попрощаться с «Барселоной»
11:06 · Испания. Ла Лига
Йоро выбрал между «Реалом», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ»
10:27 · Англия. Премьер-лига
«Челси» работает над трансферами двух форвардов
Все новости
Рекомендуем