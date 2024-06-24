Эндрик: «Я изменил свой менталитет»

Бразильский вундеркинд Эндрик дал понять, что радикально поменял свой игровой менталитет в преддверии перехода в мадридский «Реал». По его словам, если ранее он думал лишь о голах, то сейчас у него другие приоритеты.

- Раньше я думал лишь о забитых голах, сейчас мой менталитет изменился. Сейчас я все чаще думаю о своей семье. Давление мне не страшно. Моя семья прилетела со мной в Лос-Анджелес и это очень важно для меня, - цитирует слова Эндрика derbyderbyderby.it.

В настоящий момент сборная Бразилии участвует в Кубке Америки, через несколько часов она сыграет со сборной Коста-Рики.