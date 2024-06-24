«Лилль» снизит требования по Йоро, на которого претендует «Реал»

Мадридский «Реал» продолжает переговоры с «Лиллем» по трансферу центрального защитника Лени Йоро.

Изначально «Лилль» запрашивал порядка 60 млн евро за 18-летнего вундеркинда, но в Мадриде сочли такой ценник сильно завышенным. По данным журналиста Маттео Моретто, всё идёт к тому, что «Реалу» удастся убедить французский клуб снизить требования. Вероятно, теперь «Лилль» будет настаивать на 50 млн евро, но «королевский клуб» предпримет попытку сбить цену до ещё более низких значений, так как не намерен переплачивать.

Действующий контракт Лени Йоро истекает через год. Известно, что француз уже достиг устной договорённости с «Реалом». Интерес к игроку также проявляют «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Ливерпуль».