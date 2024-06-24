Касадо: «Я провёл свой последний матч за «Барселону Б»

Полузащитник «Барселоны» Марк Касадо высказался о своём будущем.

— Время, проведенное во второй команде, помогло мне вырасти. Рафа Маркес очень помог мне в этом процессе. Теоретически я провел свой последний матч за вторую команду. Ожидается, что я буду выступать за основу. Сделаю все, чтобы убедить Флика, — цитирует Касадо Barca Buzz.

Ранее сообщалось, что 20-летний футболист продлил трудовой договор с «Барселоной» до лета 2028 года.

На счету Касадо пять выходов на поле в составе основной команды и ни одного результативного действия.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в два с половиной миллиона евро.