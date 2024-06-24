Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 3 7
Швейцария 3 5
Венгрия 3 3
Шотландия 3 1
Группа B
Испания 2 6
Италия 2 3
Албания 2 1
Хорватия 2 1
Группа C
Англия 2 4
Дания 2 2
Словения 2 2
Сербия 2 1
Группа D
Нидерланды 2 4
Франция 2 4
Австрия 2 3
Польша 2 0
Группа E
Румыния 2 3
Бельгия 2 3
Словакия 2 3
Украина 2 3
Группа F
Португалия 2 6
Турция 2 3
Чехия 2 1
Грузия 2 1
Чемпионат Испании. Ла Лига

Касадо: «Я провёл свой последний матч за «Барселону Б»

24 Июня 2024 • 19:18 Комментировать

Полузащитник «Барселоны» Марк Касадо высказался о своём будущем.

— Время, проведенное во второй команде, помогло мне вырасти. Рафа Маркес очень помог мне в этом процессе. Теоретически я провел свой последний матч за вторую команду. Ожидается, что я буду выступать за основу. Сделаю все, чтобы убедить Флика, — цитирует Касадо Barca Buzz.

Ранее сообщалось, что 20-летний футболист продлил трудовой договор с «Барселоной» до лета 2028 года.

На счету Касадо пять выходов на поле в составе основной команды и ни одного результативного действия.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в два с половиной миллиона евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рафаэль Маркес Касадо ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью Первая команда вылетела с Евро-2024 Тренер Польши после поражения высказался о Левандовски На Кубке Америки требуют наказать Месси и всю сборную Аргентины Сборную Испании могут наказать из-за 16-летнего Ямаля Реальная группа смерти: Кто выйдет из группы E в 1/8 финала Евро-2024 В Нидерландах поставили крест на Промесе Ямаль подписал контракт на 10 лет с известным брендом и купил два дома Байер может перейти в АПЛ «ПСЖ» нашёл замену Мбаппе на Евро-2024 - названо имя нападающего
Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью Месси рассказал, чем займётся после завершения карьеры Автогол оторвался в споре бомбардиров: Испания дожала Италию с помощью Калафьори и выиграла группу Гюлер – крутая мощь: Турция повергла Грузию в боевом матче Сборная Германии переиграла венгров и первой вышла в плей-офф домашнего Евро Роналду заявил о дате завершения карьеры в сборной, а «Реал» выбрал нового тренера – в главных слухах недели Пять игроков, из-за которых Португалия разорвала Турцию и выиграла группу Президент «Реала» Перес выбрал тренера на замену Анчелотти «Ювентус» продаст Щесны клубу Роналду за невероятные деньги Мбаппе создал автогол, но не впечатлил: сборная Франции отделалась минимальной победой над Австрией
Спортивные новости
Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании, Хэмилтон - третий Калинская на тай-брейке уступила Пегуле в финале турнира в Берлине Овечкин попал в список игроков НХЛ с самыми неэффективными контрактами Хайман побил рекорд Овечкина в НХЛ «Эдмонтон» расправился с «Флоридой» и сравнял счёт в финальной серии Кубка Стэнли Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Июня
19:18 · Испания. Ла Лига
Касадо: «Я провёл свой последний матч за «Барселону Б»
17:59 · Англия. Премьер-лига
Артета выбрал новичка для «Арсенала» и даже связался с ним 1
17:43 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» согласовал контракт с Жозе и ждёт ответа от «Бетиса» слухи
16:47 · Англия. Премьер-лига
«Челси» отказался от покупки Нико Уильямса 1 слухи
16:20 · Италия. Серия А
Роке может перейти из «Барселоны» в клуб Серии А слухи
15:00 · Испания. Ла Лига
Хоселу решил уйти из «Реала» - названа причина 1
14:39 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» купит форварда из Ла Лиги
12:56 · Англия. Премьер-лига
Названо условие трансфера Диаса из «Ливерпуля» в «Барселону» слухи
12:44 · Англия. Премьер-лига
Гиу в ближайшее время может официально попрощаться с «Барселоной»
11:06 · Испания. Ла Лига
Йоро выбрал между «Реалом», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ»
10:27 · Англия. Премьер-лига
«Челси» работает над трансферами двух форвардов
10:03 · Испания. Ла Лига
Эндрик выбрал игровой номер в «Реале»
09:58 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может расстаться с одним из игроков атаки, если пригласит Нико Уильямса 3
09:44 · Испания. Ла Лига
«Аль-Хиляль» нацелился на Рафинью, «Барселона» требует 100 миллионов евро
09:42 · Испания. Ла Лига
«Реал» решил отказаться от одного футболиста
Все новости
Рекомендуем