Хоселу решил уйти из «Реала» - названа причина

Нападающий Хоселу не останется в «Реале». Как сообщает COPE, 34-летний футболист решил сменить клубную прописку этим летом.

Причина заключается в подписании «Реалом» сразу двух нападающих – Килиана Мбаппе и Эндрика. Хоселу понимает, что теперь он будет получать ещё меньше игрового времени в мадридской команде.

«Реал» планировал выкупить Хоселу за 1,5 миллиона евро у «Эспаньола», однако футболист предпочёл другой вариант. Ожидается, что Хоселу отправится на Ближний Восток.

Всего за «Реал» Хоселу провёл 51 матч, в которых забил 19 голов и отдал три голевых паса на партнёров.