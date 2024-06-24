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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хоселу решил уйти из «Реала» - названа причина

24 Июня 2024 • 15:00 Комментировать (1)

Нападающий Хоселу не останется в «Реале». Как сообщает COPE, 34-летний футболист решил сменить клубную прописку этим летом.

Причина заключается в подписании «Реалом» сразу двух нападающих – Килиана Мбаппе и Эндрика. Хоселу понимает, что теперь он будет получать ещё меньше игрового времени в мадридской команде.

«Реал» планировал выкупить Хоселу за 1,5 миллиона евро у «Эспаньола», однако футболист предпочёл другой вариант. Ожидается, что Хоселу отправится на Ближний Восток.

Всего за «Реал» Хоселу провёл 51 матч, в которых забил 19 голов и отдал три голевых паса на партнёров.

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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
24 Июня 2024 в 15:15
хах - ну и как хочет, средний игрок, такой шанс поиграть в лучшем в мире клубе, неужели ему в другом месте сделают намного больше зарплату?
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