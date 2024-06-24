Йоро выбрал между «Реалом», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ»

Защитник «Лилля» Лени Йоро выбрал себе новый клуб. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Как стало известно журналистам, футболист твердо решил перейти в мадридский «Реал». Йоро уже оповестил о своем решении «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед», которые заинтересованы в его трансфере. Сумма потенциального перехода защитника в «королевский» клуб составит 40 миллионов евро.

В прошедшем сезоне чемпионата Франции 18-летний защитник поучаствовал в 32 встречах. Йоро отметился двумя забитыми мячами и получил пять желтых карточек. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.