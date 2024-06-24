Эндрик выбрал игровой номер в «Реале»

Нападающий сборной Бразилии Эндрик в скором времени пополнит ряды мадридского «Реала». Как сообщил инсайдер Марио Кортеган, стороны подпишут контракт 21 июля, когда футболисту исполнится 18 лет. Его презентация в «королевском» клубе пройдет 26 июля.

По данным журналиста, за мадридский гранд Эндрик будет выступать под 16-м номером. В минувшем сезоне талантливый нападающий выступал на родине за клуб «Палмейрас».

Напомним, что «Реал» в минувшем сезоне стал чемпионом Испании. Кроме того, подопечные Карло Анчелотти выиграли Лигу чемпионов УЕФА, победив в финальном матче дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0.