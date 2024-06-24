«Аль-Хиляль» нацелился на Рафинью, «Барселона» требует 100 миллионов евро

«Аль-Хиляль» нацелился на нападающего каталонской «Барселоны» Рафинью Диаса. По информации от Mundo Deportivo, на трансфере бразильца настаивает лично главный тренер Жорже Жезуш.

Источник также сообщает, что «Барселона» будет требовать за своего футболиста 100 миллионов евро компенсации. «Аль-Хиляль» уже предложил Рафинье очень высокую зарплату, которая заметно превышает годовой оклад бразильца в «Барселоне».

27-летний Рафинья завершил последний розыгрыш чемпионата Испании с 6 голами и 9 результативными передачами. Бразилец выступает за «сине-гранатовых» с 2022 года, когда перебрался из «Лидса».