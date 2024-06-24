«Реал» решил отказаться от одного футболиста

Мадридский «Реал» расстанется с одним из футболистов. Согласно сведениям газеты Marca, ряды «королевского» клуба покинет бразильский защитник Винисиус Тобиас.

20-летний игрок провел в «королевском» клубе два сезона. Он был арендован у «Шахтёра». У чемпиона Испании была опция выкупа Винисиуса за десять миллионов евро, однако руководство решило отказаться от этого варианта.

За первую команду «Реала» Тобиас провел всего одну встречу – в Кубке Испании против «Арандины». За вторую команду «сливочных» бразилец сыграл 61 встречу, отметившись 14 результативными передачами.