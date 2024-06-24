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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» отреагировала на возвращение «Эспаньола» в Ла Лигу

24 Июня 2024 • 09:03 Комментировать

Каталонская «Барселона» отреагировала на выход «Эспаньола» в элитный дивизион испанского футбола. Пресс-служба «сине-гранатовых» опубликовала специальный пост по этому поводу.

«Поздравляем «Эспаньол» с возвращением в Ла Лигу. Встретимся в новом сезоне», - гласит сообщение «Барселоны».

«Эспаньол» победил «Овьедо» в стыковых матчах и завоевал путевку в элиту. Команда вернулась в Ла Лигу спустя один год после вылета. Также повышения в классе добились «Вальядолид» и «Леганес».

Напомним, что в прошлом сезоне чемпионата Испании «Барселона» финишировала на втором месте. Чемпионом страны стал мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Эспаньол Барселона
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