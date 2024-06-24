«Барселона» отреагировала на возвращение «Эспаньола» в Ла Лигу

Каталонская «Барселона» отреагировала на выход «Эспаньола» в элитный дивизион испанского футбола. Пресс-служба «сине-гранатовых» опубликовала специальный пост по этому поводу.

«Поздравляем «Эспаньол» с возвращением в Ла Лигу. Встретимся в новом сезоне», - гласит сообщение «Барселоны».

«Эспаньол» победил «Овьедо» в стыковых матчах и завоевал путевку в элиту. Команда вернулась в Ла Лигу спустя один год после вылета. Также повышения в классе добились «Вальядолид» и «Леганес».

Напомним, что в прошлом сезоне чемпионата Испании «Барселона» финишировала на втором месте. Чемпионом страны стал мадридский «Реал».