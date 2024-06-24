Спортивный директор «Жироны»: «Не хотим продавать Добвика, но...»

Украинский нападающий Артём Довбик провёл прекрасный сезон в «Жироне», в связи с чем попал на радары скаутов гораздо более именитых клубов. Его очень хотят видеть в Италии, считая чуть ли не новым Андреем Шевченко. В частности, неподдельный интерес к нему испытывают, конечно же, в «Милане», а также в «Наполи».

- Мы не хотим продавать Добвика, но если за него заплатят неустойку, то у нас не будет выбора. Самое важное для нас в таком случае - грамотно вложить деньги, чтобы усилить клуб на следующий сезон, - цитирует слова Кике Карсела derbyderbyderby.it.

Неустойка за Довбика составляет 40 миллионов евро.