Отношения между компанией Nike и «Барселоной» остаются напряжёнными. Относительно недавно президент каталонского клуба Жоан Лапорта даже допускал смену технического спонсора из-за разногласий с Nike.

Как сообщает на своих страницах издание AS, теперь Nike изготовила форму «Барселоны» с ошибкой в логотипе спонсора клуба – Spotify. Как следствие, каталонцы не могут продавать новую форму и теряют деньги, когда на улицах полно туристов.

Отмечается, что «Барселона» может быть вынуждена проводить предсезонные матчи в форме прошлого сезона.

Напомним, что «Барселона» заняла второе место в прошлом чемпионате Испании.

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