Назван игрок, который может получить номер Месси в «Барселоне»

После ухода Лионеля Месси номер «10» в «Барселоне» носил Ансу Фати, но этот молодой футболист не оправдал ожиданий. Сезон 2023/2024 воспитанник академии «сине-гранатовых» и вовсе провёл в аренде в «Брайтоне».

Как сообщает fcbarcelonacollection.com, «Барселона» рассматривает возможность предоставить «десятку» вингеру Ламину Ямалю. Каталонцы обдумывают такой шаг в том числе с точки зрения маркетинга.

Передача номера «10» талантливому Ямалу в год 125-летния клуба может быть правильным моментом. Но ключевым фактором при принятии решения станет выступление 16-летнего Ламина на Евро-2024.