Руководство «Барселоны» хочет переподписать трудовой договор с полузащитником Френки де Йонгом.

Как сообщает Diario Sport, у 27-летнего нидерландца очень большой оклад, и «Барселона» хочет его урезать. По данным источника, клуб уже предложил де Йонгу новый трудовой договор с понижением зарплаты, но футболист пока ничего не ответил.

В минувшем клубном сезоне де Йонг принял участие в 30 матчах во всех турнирах и забил два мяча.

Действующий контракт игрока с «Барселоной» рассчитан до лета 2026 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость хавбека в 70 миллионов евро.