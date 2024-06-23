Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 2 6
Швейцария 2 4
Шотландия 2 1
Венгрия 2 0
Группа B
Испания 2 6
Италия 2 3
Албания 2 1
Хорватия 2 1
Группа C
Англия 2 4
Дания 2 2
Словения 2 2
Сербия 2 1
Группа D
Нидерланды 2 4
Франция 2 4
Австрия 2 3
Польша 2 0
Группа E
Румыния 2 3
Бельгия 2 3
Словакия 2 3
Украина 2 3
Группа F
Португалия 2 6
Турция 2 3
Чехия 2 1
Грузия 2 1
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» может потерять Мбаппе – названы сроки

23 Июня 2024 • 12:56 Комментировать

Килиану Мбаппе после завершения чемпионата Европы может понадобиться хирургическое вмешательство. Всё из-за травмы носа, полученной форвардом сборной Франции в недавнем матче против Австрии.

Насколько серьёзной является травма Мбаппе, до конца непонятно, ведь уже через считанные дни после той игры на лице футболиста не было отёка. Если Килиан всё же перенесёт операцию, то он может пропустить около одного месяца. Об этом на своих страницах рассказывает издание AS.

При этом в «Реале» считают, что повреждение не настолько серьёзно, и Мбаппе пропустит меньше времени.

Напомним, что Килиан Мбаппе подписал с «Реалом» контракт на пять лет.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Килиан Мбаппе
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Первая команда вылетела с Евро-2024 Роналду заявил о дате завершения карьеры в сборной, а «Реал» выбрал нового тренера – в главных слухах недели Тренер Польши после поражения высказался о Левандовски Винисиус сделал выбор между «Реалом» и «ПСЖ» «Спартак» принял решение по Николсону, Бальде и Мелёшину Сборную Испании могут наказать из-за 16-летнего Ямаля Стало известно, какой оклад Кордоба запросил у «Спартака» Тренер Украины Ребров объяснил, почему в воротах сыграл Трубин, а не Лунин Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью В Нидерландах поставили крест на Промесе
Месси рассказал, чем займётся после завершения карьеры Ошибки в обороне, промахи в атаке: сборная Украины начала Евро с 0:3 от Румынии Самый скучный матч Евро-2024: кивок Беллингема принёс Англии минимальную победу над Сербией Гюлер – крутая мощь: Турция повергла Грузию в боевом матче Автогол оторвался в споре бомбардиров: Испания дожала Италию с помощью Калафьори и выиграла группу Сборная Германии переиграла венгров и первой вышла в плей-офф домашнего Евро Роналду заявил о дате завершения карьеры в сборной, а «Реал» выбрал нового тренера – в главных слухах недели УЕФА ввёл запрет на флаги России Президент «Реала» Перес выбрал тренера на замену Анчелотти Мбаппе создал автогол, но не впечатлил: сборная Франции отделалась минимальной победой над Австрией
Спортивные новости
Овечкин попал в список игроков НХЛ с самыми неэффективными контрактами Хайман побил рекорд Овечкина в НХЛ «Эдмонтон» расправился с «Флоридой» и сравнял счёт в финальной серии Кубка Стэнли Медведев уступил 42-й ракетке мира во втором круге турнира в Галле и сломал ракетку Плющев рассказал, почему Радулов решил перейти в ярославский «Локомотив». Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Июня
12:57 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва не перейдёт в «Барселону» - раскрыта причина
12:47 · Испания. Ла Лига
«Реал» может представить Мбаппе со «сломанным» носом 1
12:07 · Германия. Бундеслига
«Реал» решил продать нападающего – это не Винисиус и не Родриго
11:34 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может купить испанского вингера, играющего на Евро-2024
11:27 · Испания. Ла Лига
Новичок «Реала» Эндрик высказался о Неймаре
10:16 · Испания. Ла Лига
В «Реале» выбрали нового капитана
09:00 · Италия. Серия А
Игрок «Атлетико» может перейти в гранд Серии А
04:10 · Испания. Ла Лига
Родриго: «Я готов играть на любой позиции»
03:30 · Германия. Бундеслига
Гримальдо: «Я не обижаюсь на «Барселону»
02:32 · Испания. Ла Лига
Родриго рассказал, что думает об игре с Мбаппе
02:16 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Ливерпуля» ждёт предложения от «Барселоны» слухи
01:59 · Испания. Ла Лига
Араухо ушёл от ответа на вопрос о будущем в «Барселоне»
01:52 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда Начо официально покинет «Реал»
01:09 · Англия. Премьер-лига
Кукурелья ответил на вопрос о возвращении в «Барселону»
00:46 · Испания. Ла Лига
Родриго назвал своего товарища по «Реалу» лучшим игроком в мире
Все новости
Рекомендуем