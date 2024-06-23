«Реал» может потерять Мбаппе – названы сроки

Килиану Мбаппе после завершения чемпионата Европы может понадобиться хирургическое вмешательство. Всё из-за травмы носа, полученной форвардом сборной Франции в недавнем матче против Австрии.

Насколько серьёзной является травма Мбаппе, до конца непонятно, ведь уже через считанные дни после той игры на лице футболиста не было отёка. Если Килиан всё же перенесёт операцию, то он может пропустить около одного месяца. Об этом на своих страницах рассказывает издание AS.

При этом в «Реале» считают, что повреждение не настолько серьёзно, и Мбаппе пропустит меньше времени.

Напомним, что Килиан Мбаппе подписал с «Реалом» контракт на пять лет.