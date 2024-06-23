«Реал» может представить Мбаппе со «сломанным» носом

Килиан Мбаппе серьёзно травмировался в первом же матче на чемпионате Европы. Сообщалось, что форвард сборной Франции получил перелом носа, поэтому после турнира может перенести операцию.

Как сообщает издание AS, в «Реале» спокойно относятся к ситуации с Мбаппе. В мадридском клубе считают, что серьёзных проблем травма Килиана не принесёт.

Источник отмечает, что у Мбаппе может быть не серьёзный перелом, а сильное смещение, ведь уже через несколько дней после травмы на лице не было отёка. Это означает, что Килиан не вылетит из строя надолго, даже если его прооперируют.

В то же время «Реал» не собирается переносить презентацию Мбаппе. Звёздного игрока могут представить на «Сантьяго Бернабеу» даже со «сломанным» носом, пишет AS.