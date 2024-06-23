Новичок «Реала» Эндрик высказался о Неймаре

«Неймар – отличный футболист. Я видел его игры за «Сантос», «Барселону» и «Аль-Хиляль». Он меня вдохновляет. У него невероятный футбольный талант, благодаря которому Неймар творит потрясающие вещи на поле. Мне бы хотелось встретиться с ним в сборной Бразилии и сделать совместное фото. Мечтаю сыграть с ним», - передает слова 17-летнего футболиста AS.