Новичок «Реала» Эндрик высказался о Неймаре

Бразильский форвард Эндрик, который этим летом перейдет в мадридский «Реал», поделился мнением о звездном соотечественнике Неймаре.
«Неймар – отличный футболист. Я видел его игры за «Сантос», «Барселону» и «Аль-Хиляль». Он меня вдохновляет. У него невероятный футбольный талант, благодаря которому Неймар творит потрясающие вещи на поле. Мне бы хотелось встретиться с ним в сборной Бразилии и сделать совместное фото. Мечтаю сыграть с ним», - передает слова 17-летнего футболиста AS.
Напомним, что сейчас Неймар является футболистом саудовского «Аль-Хиляля». Нападающий пропустил большую часть минувшего сезона из-за повреждения колена.
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