В «Реале» выбрали нового капитана

В мадридском «Реале» определились, кто будет капитаном команды в случае ухода защитника Начо Фернандеса. Повязка достанется опытному хорватскому хавбеку Луке Модричу, рапортует инсайдер Анхель Диас.

Источник отмечает, что вице-капитаном «королевского» клуба станет латераль Дани Карвахаль. Третьим выбором является еще один игрок обороны – Лукас Васкес.

Ранее в прессе сообщалось о возможном уходе 34-летнего Начо из мадридского гранда. У Фернандеса есть варианты продолжения карьеры в чемпионате Саудовской Аравии и МЛС. Начо выступает за «сливочных» с 2012 года. Контракт между сторонами истекает в конце июня.

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