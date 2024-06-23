Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 2 6
Швейцария 2 4
Шотландия 2 1
Венгрия 2 0
Группа B
Испания 2 6
Италия 2 3
Албания 2 1
Хорватия 2 1
Группа C
Англия 2 4
Дания 2 2
Словения 2 2
Сербия 2 1
Группа D
Нидерланды 2 4
Франция 2 4
Австрия 2 3
Польша 2 0
Группа E
Румыния 2 3
Бельгия 2 3
Словакия 2 3
Украина 2 3
Группа F
Португалия 2 6
Турция 2 3
Чехия 2 1
Грузия 2 1
Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Реале» выбрали нового капитана

23 Июня 2024 • 10:16 Комментировать

В мадридском «Реале» определились, кто будет капитаном команды в случае ухода защитника Начо Фернандеса. Повязка достанется опытному хорватскому хавбеку Луке Модричу, рапортует инсайдер Анхель Диас.

Источник отмечает, что вице-капитаном «королевского» клуба станет латераль Дани Карвахаль. Третьим выбором является еще один игрок обороны – Лукас Васкес.

Ранее в прессе сообщалось о возможном уходе 34-летнего Начо из мадридского гранда. У Фернандеса есть варианты продолжения карьеры в чемпионате Саудовской Аравии и МЛС. Начо выступает за «сливочных» с 2012 года. Контракт между сторонами истекает в конце июня.

В клуб Месси может перейти обладатель «Золотого мяча» из «Реала»

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич Начо Фернандес ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Первая команда вылетела с Евро-2024 Роналду заявил о дате завершения карьеры в сборной, а «Реал» выбрал нового тренера – в главных слухах недели Винисиус сделал выбор между «Реалом» и «ПСЖ» «Спартак» принял решение по Николсону, Бальде и Мелёшину Тренер Польши после поражения высказался о Левандовски Сборную Испании могут наказать из-за 16-летнего Ямаля Стало известно, какой оклад Кордоба запросил у «Спартака» Тренер Украины Ребров объяснил, почему в воротах сыграл Трубин, а не Лунин В Нидерландах поставили крест на Промесе Месси: Я не такой, как Роналду
Месси рассказал, чем займётся после завершения карьеры Ошибки в обороне, промахи в атаке: сборная Украины начала Евро с 0:3 от Румынии Самый скучный матч Евро-2024: кивок Беллингема принёс Англии минимальную победу над Сербией Гюлер – крутая мощь: Турция повергла Грузию в боевом матче Автогол оторвался в споре бомбардиров: Испания дожала Италию с помощью Калафьори и выиграла группу Сборная Германии переиграла венгров и первой вышла в плей-офф домашнего Евро Роналду заявил о дате завершения карьеры в сборной, а «Реал» выбрал нового тренера – в главных слухах недели УЕФА ввёл запрет на флаги России Президент «Реала» Перес выбрал тренера на замену Анчелотти Мбаппе создал автогол, но не впечатлил: сборная Франции отделалась минимальной победой над Австрией
Спортивные новости
Овечкин попал в список игроков НХЛ с самыми неэффективными контрактами Хайман побил рекорд Овечкина в НХЛ «Эдмонтон» расправился с «Флоридой» и сравнял счёт в финальной серии Кубка Стэнли Медведев уступил 42-й ракетке мира во втором круге турнира в Галле и сломал ракетку Плющев рассказал, почему Радулов решил перейти в ярославский «Локомотив». Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Июня
10:16 · Испания. Ла Лига
В «Реале» выбрали нового капитана
09:00 · Италия. Серия А
Игрок «Атлетико» может перейти в гранд Серии А
04:10 · Испания. Ла Лига
Родриго: «Я готов играть на любой позиции»
03:30 · Германия. Бундеслига
Гримальдо: «Я не обижаюсь на «Барселону»
02:32 · Испания. Ла Лига
Родриго рассказал, что думает об игре с Мбаппе
02:16 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Ливерпуля» ждёт предложения от «Барселоны» слухи
01:59 · Испания. Ла Лига
Араухо ушёл от ответа на вопрос о будущем в «Барселоне»
01:52 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда Начо официально покинет «Реал»
01:09 · Англия. Премьер-лига
Кукурелья ответил на вопрос о возвращении в «Барселону»
00:46 · Испания. Ла Лига
Родриго назвал своего товарища по «Реалу» лучшим игроком в мире
22 Июня
23:56 · Германия. Бундеслига
Ольмо ответил на вопрос о своём прошлом в «Барселоне»
23:21 · Италия. Серия А
Клубы Италии и Испании следят за Оздоевым слухи
23:06 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» нашёл замену Баринову на случай ухода игрока в «Алавес» слухи
22:48 · Германия. Бундеслига
Гримальдо рассказал, почему не вернулся в «Барселону» в прошлом году
21:22 · Испания. Ла Лига
Ямаль подписал контракт на 10 лет с известным брендом и купил два дома
Все новости
Рекомендуем