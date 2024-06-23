Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 2 6
Швейцария 2 4
Шотландия 2 1
Венгрия 2 0
Группа B
Испания 2 6
Италия 2 3
Албания 2 1
Хорватия 2 1
Группа C
Англия 2 4
Дания 2 2
Словения 2 2
Сербия 2 1
Группа D
Нидерланды 2 4
Франция 2 4
Австрия 2 3
Польша 2 0
Группа E
Румыния 2 3
Бельгия 2 3
Словакия 2 3
Украина 2 3
Группа F
Португалия 2 6
Турция 2 3
Чехия 2 1
Грузия 2 1
Чемпионат Испании. Ла Лига

Родриго: «Я готов играть на любой позиции»

23 Июня 2024 • 04:10 Комментировать
Бразилия
...
Коста-Рика
1 1.15 X 8.50 2 20.00
25.06 04:00

Футболист мадридского «Реала» и сборной Бразилии Родриго не беспокоится из-за игры на неудобной позиции.

23-летний игрок, как известно, предпочитает действовать на фланге атаки, но в прошедшем сезоне использовался Карло Анчелотти ближе к центру нападения. Пока неясно, какой будет тактическая роль бразильца после прихода в «Реал» Килиана Мбаппе.

«Я могу адаптироваться к требованиям тренера. Готов играть там, где буду нужен команде», – приводит Madrid Xtra слова форварда, высказавшегося в преддверии поединка первого тура группового этапа Кубка Америки против сборной Коста-Рики, который состоится 25 июня.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Родриго Сборная Бразилии ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 23 Июня
02:51
Родриго оценил уровень сыгранности сборной Бразилии
20 Июня
13:54
​Маркиньос: «Бразилия по определению является фаворитом»
16 Июня
01:06
Рафинья: «Недавно я думал уйти из футбола»
15 Июня
22:12
Рафинья отреагировал на слова Мбаппе о сложности Евро и чемпионата мира
21:38
Рафинья – о заявлении Роналдиньо о сборной Бразилии: «Я удивлён, не согласен с ним»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БРАЗИЛИЯ КОСТА-РИКА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Роналду заявил о дате завершения карьеры в сборной, а «Реал» выбрал нового тренера – в главных слухах недели Первая команда вылетела с Евро-2024 «Спартак» принял решение по Николсону, Бальде и Мелёшину Винисиус сделал выбор между «Реалом» и «ПСЖ» Стало известно, какой оклад Кордоба запросил у «Спартака» Тренер Польши после поражения высказался о Левандовски Тренер Украины Ребров объяснил, почему в воротах сыграл Трубин, а не Лунин «Реал» продаёт двух футболистов - названы оба имени Пике назвал футболиста, который определит эпоху - это не Мбаппе и Беллингем Сборную Испании могут наказать из-за 16-летнего Ямаля
Месси рассказал, чем займётся после завершения карьеры Ошибки в обороне, промахи в атаке: сборная Украины начала Евро с 0:3 от Румынии Самый скучный матч Евро-2024: кивок Беллингема принёс Англии минимальную победу над Сербией Гюлер – крутая мощь: Турция повергла Грузию в боевом матче Автогол оторвался в споре бомбардиров: Испания дожала Италию с помощью Калафьори и выиграла группу Сборная Германии переиграла венгров и первой вышла в плей-офф домашнего Евро Роналду заявил о дате завершения карьеры в сборной, а «Реал» выбрал нового тренера – в главных слухах недели УЕФА ввёл запрет на флаги России Президент «Реала» Перес выбрал тренера на замену Анчелотти Мбаппе создал автогол, но не впечатлил: сборная Франции отделалась минимальной победой над Австрией
Спортивные новости
Овечкин попал в список игроков НХЛ с самыми неэффективными контрактами Хайман побил рекорд Овечкина в НХЛ «Эдмонтон» расправился с «Флоридой» и сравнял счёт в финальной серии Кубка Стэнли Медведев уступил 42-й ракетке мира во втором круге турнира в Галле и сломал ракетку Плющев рассказал, почему Радулов решил перейти в ярославский «Локомотив». Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Июня
04:10 · Испания. Ла Лига
Родриго: «Я готов играть на любой позиции»
03:30 · Германия. Бундеслига
Гримальдо: «Я не обижаюсь на «Барселону»
02:32 · Испания. Ла Лига
Родриго рассказал, что думает об игре с Мбаппе
02:16 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Ливерпуля» ждёт предложения от «Барселоны» слухи
01:59 · Испания. Ла Лига
Араухо ушёл от ответа на вопрос о будущем в «Барселоне»
01:52 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда Начо официально покинет «Реал»
01:09 · Англия. Премьер-лига
Кукурелья ответил на вопрос о возвращении в «Барселону»
00:46 · Испания. Ла Лига
Родриго назвал своего товарища по «Реалу» лучшим игроком в мире
22 Июня
23:56 · Германия. Бундеслига
Ольмо ответил на вопрос о своём прошлом в «Барселоне»
23:21 · Италия. Серия А
Клубы Италии и Испании следят за Оздоевым слухи
23:06 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» нашёл замену Баринову на случай ухода игрока в «Алавес» слухи
22:48 · Германия. Бундеслига
Гримальдо рассказал, почему не вернулся в «Барселону» в прошлом году
21:22 · Испания. Ла Лига
Ямаль подписал контракт на 10 лет с известным брендом и купил два дома
20:51 · Россия. Премьер-лига
Селюк рассказал, есть ли у «Жироны» интерес к российским футболистам
20:32 · Испания. Ла Лига
Защитник «Реала» прошёл медосмотр для перехода в клуб из Саудовской Аравии
Все новости
Рекомендуем