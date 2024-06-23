Родриго: «Я готов играть на любой позиции»

Футболист мадридского «Реала» и сборной Бразилии Родриго не беспокоится из-за игры на неудобной позиции.

23-летний игрок, как известно, предпочитает действовать на фланге атаки, но в прошедшем сезоне использовался Карло Анчелотти ближе к центру нападения. Пока неясно, какой будет тактическая роль бразильца после прихода в «Реал» Килиана Мбаппе.

«Я могу адаптироваться к требованиям тренера. Готов играть там, где буду нужен команде», – приводит Madrid Xtra слова форварда, высказавшегося в преддверии поединка первого тура группового этапа Кубка Америки против сборной Коста-Рики, который состоится 25 июня.