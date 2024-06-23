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Чемпионат Испании. Ла Лига

Родриго рассказал, что думает об игре с Мбаппе

23 Июня 2024 • 02:32 Комментировать
Мальорка
...
Реал Мадрид
18.08 18:00

Нападающий мадридского «Реала» Родриго ждёт возможности сыграть с Килианом Мбаппе.

Звёздный француз будет выступать за «сливочных» с нового сезона – он подписал контракт с клубом, перебравшись из «ПСЖ» свободным агентом.

По многочисленным слухам, приход Мбаппе может негативно сказаться на игровой практике Родриго, но тот не выражает беспокойства: «Мбаппе? Играть с одним из лучших в мире – это мечта», – цитирует Madrid Zone бразильца.

В СМИ неоднократно сообщалось, что Родриго может покинуть «Реал» именно из-за Килиана Мбаппе, но сам 23-летний форвард всякий раз опровергал подобные предположения.

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