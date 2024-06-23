Родриго рассказал, что думает об игре с Мбаппе

Нападающий мадридского «Реала» Родриго ждёт возможности сыграть с Килианом Мбаппе.

Звёздный француз будет выступать за «сливочных» с нового сезона – он подписал контракт с клубом, перебравшись из «ПСЖ» свободным агентом.

По многочисленным слухам, приход Мбаппе может негативно сказаться на игровой практике Родриго, но тот не выражает беспокойства: «Мбаппе? Играть с одним из лучших в мире – это мечта», – цитирует Madrid Zone бразильца.

В СМИ неоднократно сообщалось, что Родриго может покинуть «Реал» именно из-за Килиана Мбаппе, но сам 23-летний форвард всякий раз опровергал подобные предположения.