Араухо ушёл от ответа на вопрос о будущем в «Барселоне»

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо полностью сосредоточен на сборной Уругвая.

24 июня уругвайцы стартуют на Кубке Америки матчем против соперников из Панамы. На пресс-конференции журналисты спросили у Араухо о том, останется ли он в «Барселоне», однако центрбек не дал прямого ответа: «Сейчас я сосредоточен на Кубке Америки», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова игрока.

Контракт Рональда Араухо с «Барселоной» истекает через два года, и клубу пока не удаётся убедить 25-летнего футболиста заключить новый договор.

В январе интерес к Араухо проявляла «Бавария», однако каталонцы отказались обсуждать трансфер одного из своих лидеров.