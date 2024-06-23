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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно, когда Начо официально покинет «Реал»

23 Июня 2024 • 01:52 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
02.08 13:00

Капитан мадридского «Реала» Начо Фернандес готовится впервые в карьере сменить клуб.

34-летний игрок в ближайшее время будет представлен в качестве новичка саудовской «Аль-Кадисии». Как утверждает Diario AS, сделка будет заключена официально уже в воскресенье.

Начо покидает «Реал» на правах свободного агента – он не продлил контракт, истекающий в конце июня.

Защитник выступает за «королевский клуб» на протяжении всей профессиональной карьеры. Дебют испанца за первую команду состоялся в далёком 2011 году под руководством Жозе Моуринью. В общей сложности Начо отыграл за «Реал» 364 матча, включая 45 поединков прошедшей кампании.

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Реал Мадрид Начо Фернандес Аль-Кадисия трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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