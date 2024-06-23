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Чемпионат Испании. Ла Лига

Родриго назвал своего товарища по «Реалу» лучшим игроком в мире

23 Июня 2024 • 00:46 Комментировать
Мальорка
...
Реал Мадрид
18.08 18:00

Нападающий мадридского «Реала» Родриго рассказал, кого считает лучшим футболистом в мире на данный момент.

Бразилец отметил своего соотечественника Винисиуса Жуниора, с которым составил дуэт форвардов в феноменальном для «сливочных» сезоне-2023/24.

«Думаю, сейчас я играю с лучшим игроком в мире – Винисиус заслуживает называться таковым после сезона, который он провёл», – передаёт Madrid Xtra высказывание Родриго.

В активе Винисиуса Жуниора 24 забитых мяча и 11 результативных передач в 39 поединках команды Карло Анчелотти в завершившейся кампании. 23-летний футболист отметился голом в финальном матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (2:0).

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Реал Мадрид Родриго Винисиус Жуниор ещё теги

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