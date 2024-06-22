Ямаль подписал контракт на 10 лет с известным брендом и купил два дома

16-летний вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль заключил контракт с Adidas сроком на десять лет. Об этом сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, стоимость сделки превысила 32 миллиона евро. Утверждается, что на часть от заработанных средств Ямаль приобрел два дома, один он подарил своим родителям, а второй — бабушке.

В минувшем клубном сезоне Ямаль принял участие в 50 матчах во всех турнирах, забил семь голов и записал на свой счет десять результативных передач.

Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость Ямаля составляет 90 миллионов евро.