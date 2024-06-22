Защитник «Реала» прошёл медосмотр для перехода в клуб из Саудовской Аравии

Защитник и капитан мадридского «Реала» Начо покинет клуб.

Как передаёт на своих страницах журналист и инсайдер Фабрицио Романо, футболист прошёл медосмотр и станет игроком клуба «Аль-Кадисия», соглашение с Начо будет рассчитано на два сезона.

Саудовский клуб подпишет испанского защитника бесплатно как свободного агента. Действующий контракт 34-летнего футболиста с «Реалом» рассчитан до конца июня.

В прошлом сезоне Начо принял участие в 45 матчах за мадридский клуб во всех соревнованиях и отметился одной голевой передачей на партнёра.