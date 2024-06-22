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Чемпионат Испании. Ла Лига

Защитник «Реала» прошёл медосмотр для перехода в клуб из Саудовской Аравии

22 Июня 2024 • 20:32 Комментировать

Защитник и капитан мадридского «Реала» Начо покинет клуб.

Как передаёт на своих страницах журналист и инсайдер Фабрицио Романо, футболист прошёл медосмотр и станет игроком клуба «Аль-Кадисия», соглашение с Начо будет рассчитано на два сезона.

Саудовский клуб подпишет испанского защитника бесплатно как свободного агента. Действующий контракт 34-летнего футболиста с «Реалом» рассчитан до конца июня.

В прошлом сезоне Начо принял участие в 45 матчах за мадридский клуб во всех соревнованиях и отметился одной голевой передачей на партнёра.

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