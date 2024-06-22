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Чемпионат Испании. Ла Лига

Начо сменит «Реал» на саудовский клуб

22 Июня 2024 • 16:31 Комментировать

Защитник Начо Фернандес покинет «Реал» в обозримом будущем. Как сообщает в социальных сетях известный журналист Маттео Моретто, капитан «сливочных» всё ближе к подписанию контракта с саудовским клубом «Аль-Кадисия». Переговорный процесс между сторонами продолжает продвигаться.

«Аль-Кадисия» подпишет Начо бесплатно как свободного агента. Действующий контракт 34-летнего защитника с «Реалом» рассчитан до конца июня.

Стоит сказать, что по ходу своей карьеры Начо выступал только за родной «Реал». Теперь же футболист готовится попробовать себя в другом клубе и в другой стране.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Начо Фернандес Аль-Кадисия трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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