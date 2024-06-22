Начо сменит «Реал» на саудовский клуб

Защитник Начо Фернандес покинет «Реал» в обозримом будущем. Как сообщает в социальных сетях известный журналист Маттео Моретто, капитан «сливочных» всё ближе к подписанию контракта с саудовским клубом «Аль-Кадисия». Переговорный процесс между сторонами продолжает продвигаться.

«Аль-Кадисия» подпишет Начо бесплатно как свободного агента. Действующий контракт 34-летнего защитника с «Реалом» рассчитан до конца июня.

Стоит сказать, что по ходу своей карьеры Начо выступал только за родной «Реал». Теперь же футболист готовится попробовать себя в другом клубе и в другой стране.