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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» считает Гюлера неприкасаемым, Арда не покинет клуб

22 Июня 2024 • 13:15 Комментировать

Мадридский «Реал» определился с планами на своего полузащитника Арду Гюлера. По информации от журналиста Хосе Феликса Диаса, руководство «королевского клуба» не продаст турка ни при каких условиях. Также полузащитник не уйдёт в аренду в другую команду.

Ранее сообщалось, что в услугах Гюлера заинтересован «Ливерпуль» и некоторые клубы из испанской Ла Лиги. Арда останется в «Реале», несмотря на большую конкуренцию в атаке.

Напомним, 19-летний Гюлер в дебютном сезоне не играл до января из-за различных травм. В 10 матчах чемпионата Испании полузащитник успел отметиться 6 забитыми голами.

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