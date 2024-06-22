«Реал» считает Гюлера неприкасаемым, Арда не покинет клуб

Мадридский «Реал» определился с планами на своего полузащитника Арду Гюлера. По информации от журналиста Хосе Феликса Диаса, руководство «королевского клуба» не продаст турка ни при каких условиях. Также полузащитник не уйдёт в аренду в другую команду.

Ранее сообщалось, что в услугах Гюлера заинтересован «Ливерпуль» и некоторые клубы из испанской Ла Лиги. Арда останется в «Реале», несмотря на большую конкуренцию в атаке.

Напомним, 19-летний Гюлер в дебютном сезоне не играл до января из-за различных травм. В 10 матчах чемпионата Испании полузащитник успел отметиться 6 забитыми голами.