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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гави ещё долго не сыграет за «Барселону»

22 Июня 2024 • 11:21 Комментировать

Полузащитник каталонской «Барселоны» Гави еще долгое время будет находиться вне игры. 19-летний футболист продолжает восстанавливаться после травмы крестообразных связок колена, которую получил в конце 2023 года.

Согласно сведениям журналистов AS, «сине-гранатовые» не форсируют восстановление талантливого игрока. Ожидается, что Гави сможет вернуться на поле не раньше ноября.

В минувшем сезоне чемпионата Испании полузащитник провел 12 поединков, в которых записал на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу. Контракт хавбека с «Барселоной» рассчитан до середины 2026 года, его трансферная стоимость оценивается в 90 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Гави
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