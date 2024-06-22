Гави ещё долго не сыграет за «Барселону»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Гави еще долгое время будет находиться вне игры. 19-летний футболист продолжает восстанавливаться после травмы крестообразных связок колена, которую получил в конце 2023 года.

Согласно сведениям журналистов AS, «сине-гранатовые» не форсируют восстановление талантливого игрока. Ожидается, что Гави сможет вернуться на поле не раньше ноября.

В минувшем сезоне чемпионата Испании полузащитник провел 12 поединков, в которых записал на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу. Контракт хавбека с «Барселоной» рассчитан до середины 2026 года, его трансферная стоимость оценивается в 90 миллионов евро.