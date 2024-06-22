«Барселона» составила список игроков, которых точно не продаст этим летом

Каталонская «Барселона» составила список из игроков, которых точно не продаст в это трансферное окно. По информации от издания Sport, «сине-гранатовые» не расстанутся с Ламином Ямалем, Марком-Андре тер Штегеном, Пау Кубарси, Гави, Педри и Фермином Лопесом. По другим футболистам руководство готово выслушать предложения.

Ранее сообщалось, что «Барселона» этим летом может продать центрального защитника Рональда Араухо, который оценивается в 100 миллионов евро. Также с уходом связывали Рафинью Диаса, Андреаса Кристенсена, Феррана Торреса и многих других футболистов «сине-гранатовых».