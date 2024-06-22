В команду Моуринью может перейти звёздный нападающий - названо имя

Нападающий сборной Нидерландов и мадридского «Атлетико» Мемфис Депай может сменить команду в летнее трансферное окно. Об этом рапортует портал Todofichajes.

Согласно информации источника, у 30-летнего игрока появился вариант трудоустройства в чемпионате Турции. В услугах Депая заинтересован стамбульский «Фенербахче», который недавно возглавил звездный португальский специалист Жозе Моуринью.

В прошедшем сезоне Мемфис принял участие в 23 поединках чемпионата Испании. Депай отметился пятью забитыми мячами и одной голевой передачей. В данный момент форвард играет на Евро-2024 в составе сборной Нидерландов.