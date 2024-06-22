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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Реале» приняли решении по нападающему Хоселу

22 Июня 2024 • 09:04 Комментировать

Стала известна дальнейшая судьба нападающего мадридского «Реала» Хоселу. Как сообщают журналисты портала Todofichajes, боссы «королевского» клуба решили выкупить 34-летнего центрального форварда у каталонского «Эспаньола».

Хоселу подпишет со «сливочными» трудовое соглашение до середины 2025 года с возможностью пролонгации на один сезон. В минувшем сезоне нападающий провел 34 поединка в чемпионате Испании, записав на свой счет десять забитых мячей и две голевые передачи.

Вместе с мадридским грандом Хоселу стал чемпионом Ла Лиги, а также триумфатором Лиги чемпионов УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Хоселу
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