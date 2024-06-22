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Чемпионат Испании. Ла Лига

Потенциальный новичок «Реала» Йоро сравнил Ямаля и Гюлера

22 Июня 2024 • 05:08 Комментировать
ПСЖ
...
Монако
08.08 21:00

Центральный защитник «Лилля» Лени Йоро ответил на вопрос о вундеркиндах «Барселоны» и мадридского «Реала».

Сам 18-летний француз считается одной из главных восходящих звёзд мирового футбола: за него ведут борьбу топ-клубы, а «Реал», по слухам, даже договорился с ним на устной основе.

Журналисты попросили Йоро выбрать между двумя ярчайшими талантами своего поколения – Ламином Ямалем из «Барселоны» и Ардой Гюлером из того же «Реала»: «Мне трудно их сравнивать. Мы не так уж много видели Арду, хотя он часто забивал в «Реале», когда вернулся после травмы. Ламин тоже очень хорош, и ему всего 16 лет», – сказал в интервью Oh My Goal юный центрбек.

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Евро-Футбол.Ру,
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