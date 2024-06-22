Аль-Хелаифи лично попробует убедить Йоро перейти в «ПСЖ» вместо «Реала»

«Пари Сен-Жермен» не сдаётся в борьбе за восходящую звезду французского футбола Лени Йоро.

Как стало известно несколькими днями ранее, 18-летний игрок «Лилля» уже договорился с мадридским «Реалом». Согласно сведениям L'Equipe, в «ПСЖ» не теряют надежд: президент парижского гранда Нассер аль-Хелаифи решил лично заняться переговорами с центральным защитником, чтобы убедить его отказаться от перехода в «Реал» и выбрать «ПСЖ».

Стоимость Лени Йоро, по оценке портала Transfermarkt, составляет 50 млн евро. К 18 годам футболист успел провести 60 матчей за первую команду «Лилля», отметившись тремя забитыми мячами.