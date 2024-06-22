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Чемпионат Испании. Ла Лига

Инсайдер Романо рассказал, почему топ-клубам трудно подписать Нико Уильямса

22 Июня 2024 • 04:25 Комментировать
Атлетик Б
...
Хетафе
18.08 18:00

Вингер сборной Испании и «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс интересен грандам, но переманить его будет непросто.

21-летний футболист показывает яркую игру на Евро-2024, что может сделать его ещё более востребованной фигурой на трансферном рынке. Как отмечает инсайдер Фабрицио Романо, главная трудность для желающих приобрести Уильямса – не его ценник, а зарплата. Игрок получает солидный оклад в «Атлетике», поэтому убедить его покинуть родной клуб будет непросто.

Главным претендентом на Нико Уильямса считается «Барселона». Каталонцы попробуют заполучить восходящую звезду текущим летом, но сделать это, вероятно, помешают ограничения финансового фэйр-плей.

Сумма отступных в контракте Уильямса относительно невелика – 58 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Атлетик Бильбао Сборная Испании Фабрицио Романо Нико Уильямс трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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