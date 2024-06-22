Эндрик: «Реал» – самый большой клуб в мире, а не один из»

Новичок мадридского «Реала» Эндрик высказался о своём переходе в клуб.

В конце мая бразилец попрощался с «Палмейрасом», в котором сделал свои первые шаги на профессиональном уровне. В июле форвард отметит 18-летие – именно с этого момента он и станет игроком «Реала» уже официально.

«Я перехожу в самый большой клуб в мире. Не один из самых больших, а именно самый», – приводит Madrid Xtra высказывание восходящей звезды сборной Бразилии.

По окончании прошедшего сезона «Реал» стал 14-кратным победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале турнира дортмундскую «Боруссию» (2:0).

Эндрик успел отметиться тремя забитыми мячами в шести матчах за бразильскую национальную команду.