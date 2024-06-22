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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» может продать ключевого игрока в Саудовскую Аравию слухи

22 Июня 2024 • 02:00 Комментировать
Манчестер Сити
...
Барселона
29.07 13:00

В «Барселоне» готовы выслушать предложения по полузащитнику Илкаю Гюндогану.

Немец был одним из важнейших игроков «сине-гранатовых» в прошедшем сезоне, а сейчас играет ключевую роль в сборной Германии на домашнем для неё Евро-2024. По информации Mundo Deportivo, в «Барселоне» не исключают, что рассмотрят возможность продажи Гюндогана нынешним летом, если поступят предложения. Особенно привлекательно для каталонского гранда выглядит перспектива трансфера хавбека в клуб из чемпионата Саудовской Аравии, ведь стоимость футболиста может вырасти на фоне его успешной игры на чемпионате Европы.

Контракт Илкая Гюндогана с «Барселоной» рассчитана до середины следующего года. Портал Transfermakt оценивает экс-звезду «Манчестер Сити» в 15 млн евро.

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Барселона Сборная Германии Илкай Гюндоган трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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