​Унай Симона травят в Стране Басков за его политический нейтралитет

«Недостаточно патриотичен» - на севере Испании, в Стране Басков, общественность недовольна поведением голкипера «Атлетика» и сборной Испании Унай Симона. Дело в том, что он старается не вмешиваться в политические разговоры, но в итоге оборачивается это против него самого.

На днях его спросили, что он думает об успехе представляющей французских националистов Марин ле Пен на прошедших во Франции выборах. Дело в том, что территория неофициальной Страны Басков частично находится и во Франции, так что за событиями в этой стране баски также следят с особых вниманием. Унай ответил примерно следующее:

- Килиан Мбаппе? Он отличный игрок. Вы знаете, я не хочу говорить о политике. Только о спорте, - заявил Симон.

На его соотечественникам такой ответ не понравился - они хотят, чтобы выступающий на Евро-2024 голкипер не просто считался баском, но и демонстрировал это через свои ответы и сообщения для прессы. А он не хочет.