Тренер «Атлетико» Симеоне перенёс операцию

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне перенёс хирургическое вмешательство. Об этом на своих страницах рассказывает издание AS. Операция известному специалисту понадобилась из-за проблемы с коленом, которая тревожила его по ходу последнего сезона.

Стоит сказать, что в некоторых матчах можно было заметить прихрамывающего Симеоне. Летнее межсезонье наставник «матрасников» использовал для того, чтобы поправить здоровье.

Напомним, что Диего Симеоне уже давно тренирует «Атлетико» - аргентинец принял команду в конце декабря 2011 года. Последний чемпионат Испании мадридцы завершили на четвёртой позиции в турнирной таблице.