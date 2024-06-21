«Барселона» посредством своего официального сайта объявила о продлении контракта с полузащитником. 20-летний Марк Касадо поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до середины 2028 года.

Стоит сказать, что Касадо уже успел поучаствовать в пяти официальных матчах первой команды «Барселоны». Суммарно полузащитник провёл на поле 69 минут, не отмечаясь результативными действиями.

Отметим, что следующий чемпионат Испании по обыкновению стартует в середине августа. В прошлом сезоне Ла Лиги «Барселона» финишировала на второй позиции.