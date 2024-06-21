«Реал» покинет капитан

Защитник «Реала» Начо Фернандес готовится к новой главе в своей футбольной карьере. Как сообщает Relevo, 34-летний футболист близок к переходу в саудовский клуб «Аль-Кадисия». В следующем сезоне эта команда будет выступать в топ-дивизионе своей страны.

По данным источника, переговоры между Начо и «Аль-Кадисией» выходят на завершающую стадию. Всё идёт к тому, что в скором времени действующий капитан «Реала» поставит подписи под трудовым соглашением.

Начо перейдёт в «Аль-Кадисию» как свободный агент – действующий контракт защитника рассчитан до конца июня. Пока что по ходу карьеры Начо играл только за «Реал».