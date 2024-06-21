В начале месяца «Реал» объявил о переходе в свои ряды Килиана Мбаппе – звёздный француз заключил контракт на пять лет. Кроме того, в мадридский клуб этим летом перейдёт молодой нападающий Эндрик, о чём было объявлено уже достаточно давно.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на UOL, форварды «Реала» Винисиус Жуниор и Родриго выразили обеспокоенность. Они считают, что их игровое время будет ограничено после трансферов Мбаппе и Эндрика. Словом, Мбаппе уже успел «напрячь» звёзд атаки мадридского клуба.

Напомним, что Килиан Мбаппе переходит в «Реал» свободным агентом поле семи сезонов в «ПСЖ».