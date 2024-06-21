Нападающий мадридского «Реала» Хоселу получил очень щедрое предложение из Саудовской Аравии. По информации от Marca, испанец отказал местному клубу, который предлагал ему очень большую зарплату. При этом источник не сообщает о конкретных цифрах.

Хоселу хочет остаться в мадридском «Реале», несмотря на возрастающую конкуренцию. В следующем сезоне за «королевский клуб» будут выступать такие нападающие, как Килиан Мбаппе и Эндрик.

Напомним, Хоселу в прошлом сезоне выиграл с «Реалом» чемпионат Испании и Лиги чемпионов. Во всех турнирах футболист отметился 17 голами и 3 результативными передачами в 49 матчах.