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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хоселу получил очень щедрое предложение из Саудовской Аравии

21 Июня 2024 • 12:42 Комментировать

Нападающий мадридского «Реала» Хоселу получил очень щедрое предложение из Саудовской Аравии. По информации от Marca, испанец отказал местному клубу, который предлагал ему очень большую зарплату. При этом источник не сообщает о конкретных цифрах.

Хоселу хочет остаться в мадридском «Реале», несмотря на возрастающую конкуренцию. В следующем сезоне за «королевский клуб» будут выступать такие нападающие, как Килиан Мбаппе и Эндрик.

Напомним, Хоселу в прошлом сезоне выиграл с «Реалом» чемпионат Испании и Лиги чемпионов. Во всех турнирах футболист отметился 17 голами и 3 результативными передачами в 49 матчах.

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